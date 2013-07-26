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صيام الأطفال فى رمضان «2»

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صيام الأطفال فى رمضان «2» صيام الأطفال فى رمضان «2»

كتب : قسم الصحة منذ 19 دقيقة

ما النصائح الواجب اتباعها لصيام الأطفال فى رمضان؟

يجيب د. شريف على عبدالعال، استشارى طب الأطفال، كلية الطب جامعة القاهرة، أمين عام مساعد الجمعية المصرية لطب الأطفال، ورئيس تحرير المجلة العلمية لطب الأطفال

لدرجة حرارة ورطوبة الجو ودرجة الجهد البدنى المبذول من قبل الصائم دور مهم فى تحديد درجة جفاف الجسم خلال الصيام.

كذلك الصيام يخفض نسبة الكوليسترول فى الدم، مما يفيد فى تنظيف جسم الطفل من الآثار الضارة طوال العام من أكل الهامبورجر والأكل الخارجى.

إن شهر رمضان وما فيه من عادات غير صحية فى الأكل لا بد أن نحاول أن نتجنبها، فيجب أن نكثر فى الإفطار من أكل الطعام بطىء الهضم، الذى يحتوى على الألياف أو البذور مثل البقول، الرز، ونستغنى عن الأكل سريع الهضم الذى يحتوى على السكريات (الأكل البطىء الهضم يهضم فى 8 ساعات أما الأكل السريع الهضم يأخذ 3 - 4 ساعات).

أيضا يجب أن نراعى فى مائدة الإفطار أن يكون الطعام متكاملا، ويحتوى على جميع أنواع الأكل من خضراوات، كربوهيدرات، بروتين ومنتجات الألبان

يجب الابتعاد عن الأطعمة المقلية والدهنية، حيث إنها تؤدى إلى الانتفاخات والإمساك والمغص والزيادة فى الوزن.

أما فيما بين الإفطار والسحور فيجب الإكثار من السوائل والفواكه الطازجة، خصوصا الموز والبلح، حيث إنه يحتوى على البوتاسيوم، المنجنيز والكربوهيدرات، حيث يساعد على انتظام السوائل فى الجسم.

إن الصيام يعتبر وسيلة فعالة للتخلص من العادات السيئة، خاصة التغذية التى تؤثر سلبا على الحالة الصحية، فالصيام أشبه ما يكون بإجازة طبية مجانية، يتلقاها الطفل كل عام مرة، فيعمل على صيانة أجهزة الجسم والمحافظة عليها.

وقد صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذى قال: «صوموا تصحوا».

إن صيام الطفل مسئولية ملقاة على عاتق الأم‏، وهى مهمة صعبة لأنه لا يدرك أهمية الصيام فى هذه المرحلة فعليها اتباع التالى‏: ‏

‏1‏- ترغيب طفلها على الصيام بطريقة عملية بإعطائه مكافأة عن كل يوم يصومه‏.‏

‏2‏- فرض الصيام على طفلها بشكل تدريجى يتناسب مع سنه‏.‏

‏3‏- الإكثار من الثناء عليه حين يصوم أمام الأسرة‏.‏

‏4- عدم وضع الحلويات والطعام المفضل للطفل أمامه قبل الإفطار حتى لا تضعف عزيمته.

أرسلوا أسئلتكم واستفساراتكم إلى:

tabebak.elkhas@elwatannews.com

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