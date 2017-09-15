جيش كوريا الجنوبية يعلن إطلاق بيونج يانج صاروخا جديدا دون تحديد نوعه

سول- أ ش أ:

أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ جديد دون تحديد نوعه.

ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز، اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخا أواخر الشهر الماضي باتجاه شمال اليابان في إجراء وصف بـأنه "تهديد جدي وغير مسبوق".

وقالت وسائل الإعلام آنذاك إن الصاروخ الكوري الشمالي انشطر إلى 3 أجزاء وسقط قريبا من المياه اليابانية، مشيرة إلى أنه سقط على بعد 1180 كم شرق منطقة كيب إريمو في جزيرة هوكيدو.