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محلل فلسطيني: «محمود عباس بحاجة إلى مصر ولن يرد لها طلبا»

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محلل فلسطيني: «محمود عباس بحاجة إلى مصر ولن يرد لها طلبا» محلل فلسطيني: «محمود عباس بحاجة إلى مصر ولن يرد لها طلبا»

التحرير

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قال الدكتور مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني، مساء أمس الخميس، إن تسعى لتوطيد علاقتها مع حماس من أجل الاستفادة من الحركة في التعاون الأمني، حيث أن ملف استعادة الأمن في سيناء والقضاء على التنظيمات المسلحة على رأس أولويات القيادة المصرية.

وأكد الصواف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن التبادل الأمني بين مصر والحركة مهم للغاية من جانب الطرفين، موضحًا أن حماس تعاني من حصار خانق في قطاع غزة، وتحتاج إلى عناصر من مأكل ومشرب، كما أنها خسرت بعض حلفائها مثل قطر وتركيا بسبب الأزمات التي تمر بهما الدولتين داخليًا وخارجيًا.

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وأشار إلى أن «مصر قد تلعب دورًا هائل وجيد في استعادة الصف الفلسطيني بين حماس و فتح، حيث أن محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، بحاجة إلى مصر، ولن يرد لها طلبًا، وفي حالة التقارب بين حماس ومصر، قد يحدث تصالحًا».

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