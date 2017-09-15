بعدما وصلت «52 ألف جنيه».. أهالي أسوان يصرخون بسبب فاتورة الكهرباء

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أخطاء وتقديرات عشوائية لإصدارات فوتير استهلاك الكهرباء شهدتها محافظة أسوان خلال الفترة الأخيرة منذ إعلان الحكومة رفع شرائح استهلاك الكهرباء، حيث تفجرت العديد من الأزمات، بسبب التقديرات العشوائية والإخطاء الجسيمة لإصدارات فواتير استهلاك الكهرباء، والتي كان آخرها مطالبة شركة الكهرباء بأسوان، أحد المواطنيين بمركز كوم امبو بأسوان، بسداد مبلغ وقدرة 51 ألف جنيه عن استهلاك الكهرباء لمدة شهر واحد داخل منزله.

يعتبر مصطفى محمد عبد الرحيم، عامل بالسكة الحديد، ومقيم بمنزل بسيط بقرية الرغامة غرب بمركز كوم امبو، صاحب أشهر فاتورة استهلاك كهرباء في مصر حاليًا، حيث فوجئ عقب تسلمة إصدار شهر سبتمبر الحالي من فاتورة استهلاك الكهرباء، أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وضعت له قيمة استهلاك خرافية لا يصدقها عقل بنحو51 ألف و742 جنيهًا، واصفًا ذلك بالكارثة، حيث لا تمتلك أسرته من مقومات الحياة داخل منزلة البسيط بقرية الرغامة إلا الكاد، في ظل أن منزله يتكون من غرفتين وصالة تضم "كام لمبة" وثلاجة، على حد وصفه، ولا يمتلك بالمنزل تكييف، في الوقت الذي يعمل أولاده أرزقيه باليومية لسد احتياجات المنزل، وأنه لو باع منزله لن يقدر على سداد قيمة الفاتورة بالكامل.

ويقول عبد البارى أبوزيد، مقيم مركز كوم أمبو، إيضًا وسط محافظة أسون، إنه فوجئ كذلك، عقب تسلمه فاتورة كهرباء إصدار شهر سبتمبر الحالي، أن المبلغ المطالب بسداده يتجاوز 16275 جنيهًا، في الوقت الذي يشير فيه المواطن إلى انتظامه في سداد فواتير استهلاك الكهرباء بانتظام وبشكل دوري.

وتابع، أن معظم أهالي أسوان يشتكون من التقديرات العشوائية التي تقرها شركة الكهرباء على المواطنين دون قيام قراء العدادات بالمرور المعتاد على المنازل، الأمر الذي يضع المواطنينه في مواجهة دائمًا واشتباكات مع المحصلين بسبب رفض المواطنين سداد الفواتير للمبالغة الكبيرة في قيمة الاستهلاك.

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وقال المواطن رمضان فتحي عبد الحافظ، إنه تسلم فاتورة استهلاك الكهرباء عن إصدار شهر سبتمبر بقيمة 19848 جنيهًا،

مشككًا في الإصدارت الشهرية من حيث عدم مطابقتها للواقع الفعلي للاستهلاك، معتبرًا أن ذلك يعد تلاعب بمقدرات المواطنين نتيجة للتقديرات الجزافية، والعشوائية، بل أن الأمر ذاد من أعباء ومتاعب الحياة في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يعيشها غالبية أبناء الشعب المصري.

وأمام حالة الغضب داخل الشارع الأسواني وردود الأفعال المتباينة، بسبب سياسة الحكومة والتي وصفها البعض بأنها تحرق جيوب المصريين، فتقدم عضو مجلس النواب بأسوان، عن دائرة مركز كوم أمبو محمد سليم، بمذكرة عاجلة للعرض على وزير الكهرباء، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بشأن مطالبتهم بمراجعة ومواجهة الإخطاء الجسيمة الخاصة بإصدارات فواتير إستهلاك الكهرباء للمواطنيين داخل محافظة أسوان.

وناشد الوزير إلى تشكيل لجنة وزارية تضم مسئولين ماليين وتجاريين وفنيين وقانونيين لمراجعة جميع الإصدارات الشهرية بمحافظة أسوان لعدة سنوات سابقة، ومراجعة محاضر العهدة على المحصلين الموقعة من كل محصل ومراجعة يومية الكشافين لكل منطقة وتقارير مفتش الكشافين، ومراجعة عهدة كل محصل منذ بداية أول شهر للسنة المالية ومقارنة بشهر الأقفال السنوي.

وبدوره قال محافظ أسوان مجدي حجازي، إنه كلف رؤساء فرع شركتي توزيع كهرباء جنوب الصعيد والقابضة لمياه الشرب والصرف بأسوان بمراجعة فواتير التحصيل للكهرباء والمياه قبل إصدارها والتأكد من تطابقها مع القراءة الواقعية للعدادات ووفقًا للاستهلاك الفعلي، في ظل وردود العديد من شكاوى المواطنين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء ومياه الشرب في الآونة الأخيرة.