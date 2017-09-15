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عبد المنعم فؤاد: التنكيل بمسلمي «الروهينجا» جزء من الحرب على الإسلام

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عبد المنعم فؤاد: التنكيل بمسلمي «الروهينجا» جزء من الحرب على الإسلام عبد المنعم فؤاد: التنكيل بمسلمي «الروهينجا» جزء من الحرب على الإسلام

التحرير

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قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية الوافدين بجامعة الأزهر، إن أزمة مسلمي الروهينجا، في ميانمار، تؤكد موت الضمير العالمي، كما ورد في بيان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

أضاف فؤاد، خلال حواره ببرنامج «يحدث في »، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أنه «لم نر دولة إسلامية حتى الآن استدعت سفير بورما لديها لإدانة ذلك».

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تابع: «لو أعلنت 20 دولة إسلامية مقاطعتها الرسمية لبورما سيتغير وضع مسلمي الروهينجا إلى أفضل، أين الأمم المتحدة من حقوق الإنسان في بورما؟».

أكد أن «التنكيل بمسلمي الروهينجا هو جزء من الحرب على الإسلام في العالم».

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