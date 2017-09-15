سامح شكري يشارك في الاجتماع السداسي بشأن ليبيا في لندن

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شارك سامح شكري وزير الخارجية، في الاجتماع السداسي الذي عقد في لندن، مساء اليوم، بشأن الأزمة الليبية، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

وصرح المستشار أحمد ابو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة استعرض أبرز تطورات الملف الليبي على الصعيدين الأمني والسياسي، وعرض رؤيته بشأن الاجتماع القادم المزمع عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٠ الجاري في نيويورك.

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وأضاف أن الحضور اتفقوا على أهمية دعم جهود المبعوث الأممي الرامية إلى حلحلة الأوضاع في ليبيا.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري استعرض الجهود المصرية المستمرة لتقريب وجهات النظر بين القيادات الليبية على الصعيدين المدني والعسكري، مؤكدًا على موقف مصر الداعم للوصول إلى حل توافقي يضمن الوصول إلى تسوية سياسية على أساس اتفاق الصخيرات.

ولفت أبو زيد، إلى أن الحضور أبدوا ارتياحهم لتراجع نشاط التنظيمات الإرهابية في ليبيا مؤخرا، وهو ما أرجعه الوزير شكري الى تراجع مستوى التمويل المقدم لهم في الأشهر الاخيرة، مشددا في ذات السياق على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب من خلال إيجاد رؤية دولية شاملة تضمن التصدي لها واجتثاثها من جذورها.