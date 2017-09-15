أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

سامح شكري يشارك في الاجتماع السداسي بشأن ليبيا في لندن

Google+ Print
سامح شكري يشارك في الاجتماع السداسي بشأن ليبيا في لندن سامح شكري يشارك في الاجتماع السداسي بشأن ليبيا في لندن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شارك سامح شكري وزير الخارجية، في الاجتماع السداسي الذي عقد في لندن، مساء اليوم، بشأن الأزمة الليبية، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

وصرح المستشار أحمد ابو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة استعرض أبرز تطورات الملف الليبي على الصعيدين الأمني والسياسي، وعرض رؤيته بشأن الاجتماع القادم المزمع عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٠ الجاري في نيويورك.

شاهد أيضا

وأضاف أن الحضور اتفقوا على أهمية دعم جهود المبعوث الأممي الرامية إلى حلحلة الأوضاع في ليبيا.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري استعرض الجهود المصرية المستمرة لتقريب وجهات النظر بين القيادات الليبية على الصعيدين المدني والعسكري، مؤكدًا على موقف الداعم للوصول إلى حل توافقي يضمن الوصول إلى تسوية سياسية على أساس اتفاق الصخيرات.

ولفت أبو زيد، إلى أن الحضور أبدوا ارتياحهم لتراجع نشاط التنظيمات الإرهابية في ليبيا مؤخرا، وهو ما أرجعه الوزير شكري الى تراجع مستوى التمويل المقدم لهم في الأشهر الاخيرة، مشددا في ذات السياق على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب من خلال إيجاد رؤية دولية شاملة تضمن التصدي لها واجتثاثها من جذورها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة