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«المصري الديمقراطي»: متخوفون من تشويه من يرشح نفسه أمام السيسي

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«المصري الديمقراطي»: متخوفون من تشويه من يرشح نفسه أمام السيسي «المصري الديمقراطي»: متخوفون من تشويه من يرشح نفسه أمام السيسي

التحرير

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قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن حزبه سيُشارك بجبهة تنسق للانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الحزب يسعى لإقامة انتخابات بكل نزاهة ومصداقية، مشيرًا إلى أنه قرر المشاركة في أي توجهات تستهدف بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

أضاف زهران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أنه لا يجب تخوين من يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس عبد الفتاح ، حيث من يفكر في ترشيح نفسه دائمًا ما يتعرض لانتقادات شديدة، موضحًا أن هناك خلافات حول اسم مرشح لخوض الانتخابات خوفًا من تشتت الأصوات.

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وأشار إلى أن القلق من خروج الحملات الإعلامية لتشويه المرشحين المنافسين للسيسي وراء تخوف البعض من العزوف عن خوض الانتخابات، رغم أن هناك أسماء محددة لها شعبية كبيرة، وهم الفريق أحمد شفيق، والفريق سامي عنان، والمستشار هشام جنينة.

تابع: «التضييق على المرشحين قد يضيق المجال العام ويحجب المرشحين الأقوياء عن الترشح، وبذلك ينافس الرئيس السيسي شخصيات كرتونية ضعيفة».

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التحرير

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