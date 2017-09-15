الإدارة الأمريكية تعلق بعض العقوبات ضد إيران

واشنطن - (د ب أ)

علقت الولايات المتحدة تطبيق عدد من العقوبات التي فرضت في إطار اتفاقية البرنامج النووي على إيران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر ناورت الخميس إن هناك رغبة لإظهار شيء من المرونة لإتاحة مزيد من الوقت لإعادة النظر في الاتفاق النووي.

في نفس اليوم انتقد الرئيس دونالد ترامب الاتفاق النووي مجددا بكلمات حادة.

وفرضت وزارة المالية الأمريكية في نفس الوقت سلسلة من العقوبات بحق أحد عشر شخصية وشركة إيرانية، متهمة بدعم الحرس الثوري الإيراني.

وقال ترامب يوم الخميس: "إن الاتفاق مع إيران هو أحد أسوأ الاتفاقات التي رأيتها على الإطلاق".

كان ترامب أصدر أمرا لمجلس الأمن القومي وغيره من المؤسسات الأمريكية المختصة بإعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران، ولم تظهر نتائج ذلك بعد.

كانت تقارير صدرت خلال الأشهر الماضية بأن ترامب كلف مستشاريه بأن يمدوه بأدلة تثبت انتهاك إيران للاتفاق النووي.