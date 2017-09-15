كوريا الشمالية تطلق صاروخًا جديدًا

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أعلنت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا جديدا من عاصمتها بيونغ يانغ باتجاه الشرق.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن صاروخا مجهولا أطلق من منطقة سونان في بيونج يانج باتجاه الشرق.

وقال مكتب الأركان المشتركة أن العسكريين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يقومون بتحليل تفاصيل الإطلاق.