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كوريا الشمالية تطلق صاروخًا جديدًا

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مصراوي Masrawy

تطلق صاروخًا جديدًا

12:26 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا جديدًا

الرئيس الكوري جيم كونغ أون

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أعلنت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا جديدا من عاصمتها بيونغ يانغ باتجاه الشرق.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن صاروخا مجهولا أطلق من منطقة سونان في بيونج يانج باتجاه الشرق.

وقال مكتب الأركان المشتركة أن العسكريين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يقومون بتحليل تفاصيل الإطلاق.

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