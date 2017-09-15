السعودية تطيح بمدرب منتخبها بعدما حقق حلم الوصول لكأس العالم

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أعلن الاتحاد السعودى لكرة القدم عن تعيين المدير الفني الأرجنتيني إدجاردو باوزا، مديرًا فنيًا للمنتخب السعودي، ليقود الأخضر فى نهائيات كأس العالم بروسيا عام 2018.



وبعد نهاية عقد المدرب الهولندي، فان مارفيك، فضل الاتحاد السعودي عدم التجديد له والاستعانة بمدرب آخر، وأكد الاتحاد السعودي في بيان رسمي أن الاتحاد الإماراتي وافق بشكل رسمي على أن يتولى "باوزا" تدريب المنتخب الأخضر في نهائيات كأس العالم بعد تنازل الاتحاد الإماراتى عن تعاقده مع المدرب.

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وكان فان مارفيك، قد نجح في قيادة الفريق للتأهل إلى نهائيات المونديال باحتلال وصافة المجموعة الثانية، بعد الفوز على اليابان بهدف نظيف في لقاء الجولة الأخيرة.