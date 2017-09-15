حركة تنقلات على مستوى مديري الإدارات والوكلاء بـ"تعليم القليوبية"
حركة تنقلات على مستوى مديري الإدارات والوكلاء بـ"تعليم القليوبية"
12:09 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017
طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
اعتمد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، حركة تنقلات كبرى على مستوى مديري الإدارات والوكلاء بمحافظة القليوبية، بهدف تنشيط العمل وضخ دماء جديدة.
وشملت الحركة نقل خالد جرامون من إدارة بنها إلى العبور، وسعيد ندا من العبور إلى إدارة بنها، وخالد الشربيني من طوخ إلى قليوب، وسمير جاد الرب من قليوب إلى الخصوص، كما جرى تعيين ٢ وكلاء جدد للإدارات لبلوغ وكيل سن التقاعد وتقديم آخر استقالته لظروف صحية.
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