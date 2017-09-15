حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الخميس، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها فرض عقوبات جديدة على إيران وأول جولة خارجية للأمير تميم بن حمد آل ثاني منذ اندلاع الأزمة الخليجية، علاوة على احتدام المواجهات في مدينة دير الزور.

1- أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على ايران تستهدف 11 كيانا وشخصا يدعمون الحرس الثوري أو ضالعين في هجمات معلوماتية على النظام المالي الأمريكي.

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2- أمير قطر يلتقي أردوغان في أنقرة

أمير قطر يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى الخارج منذ اندلاع الأزمة بين الدوحة ودول عربية في مقدمتها السعودية.

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3- "داعش" يتبنى الهجوم الإرهابي المزدوج بالعراق

انفجار قوي يهز مدينة الناصرية العراقية (أ ف ب)

تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي مسئوليته عن الهجوم المزدوج الذي استهدف مدينة (الناصرية) بمحافظة (ذي قار) وخلف 50 قتيلا و87 جريحًا.

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4- اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"داعش" بـ"دير الزور"

القوات الحكومية السورية في مدينة دير الزور اليوم (أ ف ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على محاور واقعة في أطراف ومحيط مدينة دير الزور ومحاور آخري داخل المدينة.

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5- عشرات القتلى في حريق مدرسة دينية في ماليزيا

وصول قوات الدفاع المدني إلى موقع الحريق اليوم (أ ف ب)

أعلن مسؤولون ماليزيون مقتل 24 شخصا معظمهم من الطلاب المراهقين في حريق شب في مدرسة دينية في العاصمة كوالالمبور، في واحد من أسوأ الحرائق التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

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