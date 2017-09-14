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أسامة كمال: «مين مبيدفعش عشان يقضي مصلحة؟.. كلنا فاسدون»

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أسامة كمال: «مين مبيدفعش عشان يقضي مصلحة؟.. كلنا فاسدون» أسامة كمال: «مين مبيدفعش عشان يقضي مصلحة؟.. كلنا فاسدون»

التحرير

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قال الإعلامي أسامة كمال، مساء الخميس، إن الفساد أصبح مستشريًا في بصورة كبيرة للغاية، مستكملًا: «هل الفساد منتشر في العالم؟ نعم.. هل الفساد مستشرٍ في مصر؟ نعم وألف نعم».

أضاف كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء »، عبر فضائية «dmc»، «الفساد ملوش علاقة بإن الناس مش لاقية.. الناس اللي معاها كتير فاسدين، الفساد بيطول عمره كلما انسحب الشرفاء من الميادين وآثروا السلامة وتخاذلوا، فيُفسحوا المجال للصغار التافهين البلطجية».

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تابع: «يعني إحنا لو كنا شرفاء فعشان تراجعنا وسبنا الفاسدين يرتعوا في جسم الوطن وهما صغار وتافهين وبلطجية، مهما عليت مناصبهم، بيتمادوا لأن محدش وقفلهم، كلنا بندفع عشان نقضي مصلحة، كلنا فاسدون حتى بالصمت العاجز».

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