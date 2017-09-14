خبير اقتصادي: السيسي ضحّى بشعبيته بسبب قرارات الإصلاح

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قال وائل عنبة الخبير الاقتصادي إن الشمول المالي يعني محمو الأمية البنكية، وإتاحة الخدمات المصرفية لكل المواطنين، مشيرًا إلى أن عدد من لديهم حسابات في البنوك يبلغ نسبتهم 17% من عدد سكان مصر، منوهًا بأنها نسبة قليلة للغاية.

وأضاف عنبة، خلال حوار له عبر فضائية «العاصمة»، مساء الخميس أن تطبيق الشمول المالي في مصر سيفيد المجتمع ككل، حيث سيعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، ومن ثم سترتفع حصيلة الضرائب، فضلًا على أنه سيعمل على محاربة الفساد، حيث ستتحول كل المعاملات المالية إلى بنكية.

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وأكد أن تطبيق منظومة الشمول المالي سيرتفع معدلات النمو الاقتصادي، مشدّدًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على أن يضحى بجزء كبير من شعبيته مقابل اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ذلك بمثابة ثروة اقتصادية.

وأوضح أن قرارات الإصلاح العنيفة تضر المواطن في المدى القصير، إلا أنها تُفيد الوطن، وفي المدى الطويل تُفيد المواطن والوطن.