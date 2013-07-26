نابولي مهتم بالتعاقد مع مهاجم بورتو

روما (إفي): قالت تقارير إخبارية اليوم الجمعة إن الإسباني رافائيل بنيتيز، المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، مهتم بالتعاقد مع المهاجم الكولومبي جاكسون مارتينيز لاعب بورتو البرتغالي.

وقالت صحيفة (جازيتا ديللو سبورت) إن نابولي واللاعب توصلا لاتفاق، فيما يبقى بورتو العقبة الأخيرة في الصفقة، حيث يرفض التفاوض على رحيل الكولومبي مطالبا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 40 مليون يورو.

في المقابل، رصد النادي الإيطالي للصفقة قيمة قصوى تبلغ 32 مليون يورو.

وفي حالة إتمام الاتفاق، سينضم الكولومبي لقائمة طويلة من الأسماء التي انضمت إلى نابولي بالتزامن مع وصول بنيتيز هذا الصيف.

وضم الفريق الإيطالي ثلاثي ريال مدريد راؤول ألبيول وخوسيه ماريا كاييخون والأرجنتيني جونزالو إيجواين، الذي تأجل تقديمه لوسائل الإعلام من أمس إلى اليوم، فيما يضع النادي اللمسات الأخيرة لضم الإسباني بيبي رينا حارس ليفربول الإنجليزي لمدة موسم على سبيل الإعارة.