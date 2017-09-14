10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أوضح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن ليبيا هي خط المواجهة الأول في حرب مشتركة ضد الإرهاب، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يتفاوض حول بناء المكسيك، وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن نجاح أي حل في ليبيا مرهون بأن يكون من صنع الليبيين أنفسهم.

1- ترامب: لا تفاوض على بناء جدار المكسيك

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يتفاوض حول بناء جدار على الحدود الجنوبية لبلاده مع المكسيك.

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2- وزير خارجية بريطانيا: ليبيا هي خط المواجهة الأول مع الإرهاب والهجرة

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون - أرشيفية

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن ليبيا هي خط المواجهة الأول في حرب مشتركة ضد الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن الدول المشتركة وهي (فرنسا وأمريكا وبريطانيا وهولندا وايطاليا ) لديها مصلحة حيوية في استقرار ليبيا.

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3- وزير الخارجية العراقي للأكراد: استعدوا للعواقب

وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري - أرشيفية

قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، إن الزعماء الأكراد يجب أن يفكروا جيدا قبل المُضي قدما في خطوة الاستقلال عن العراق. وأضاف" "عليهم أن يستعدوا لمواجهة العواقب".

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4- وزير الخزانة الأمريكي: فرض عقوبات جديدة ضد إيران

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين - أرشيفية

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن وزارة الخزانة ستواصل فرض عقوبات صارمة على طهران لمواجهة استفزازاتها".

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5- تيلرسون: اضطهاد "مسلمي الروهينجا" مرفوض

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (يمينًا) ووزير الدفاع جيمس ماتيس (يسارًا) في واشنطن الأربعاء (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون، الخميس، الجيش البورمي إلى وضع حد لـ"الاضطهاد" الذي يتعرض له "مسلمي الروهينجا" المسلمة وسط لجوء عدد كبير من أفرادها إلى بنجلادش المجاورة.

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6- شكري: على الأمم المتحدة تنفيذ اتفاق الصخيرات لحل الأزمة الليبية

وزير الخارجية سامح شكري - أرشيفية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن نجاح أي حل في ليبيا مرهون بأن يكون من صنع الليبيين أنفسهم وأنه لا يجب أن يفرض أي طرف رؤيته على الجانب. وأضاف: "على الأمم المتحدة تنفيذ اتفاق الصخيرات لحل الأزمة الليبية".

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7- ساويرس عن استثماراته في كوريا الشمالية: لا نخالف قرارات الأمم المتحدة

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس - أرشيفية

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس التزامه بكافة قرارات الأمم المتحدة بشأن عقوباتها على كوريا الشمالية، مضيفًا: "لا نخالف قرارات الأمم المتحدة أو أي قواعد أصدرتها المنظمة الدولية ضد بيونج يانج بسبب برامجها النووية والصاروخية".

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8- رئيس المفوضية الأوروبية: سنحترم نتائج استفتاء إقليم كتالونيا

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر - أرشيفية

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه سيحترم النتائج التي يسفر عنها استفتاء استقلال إقليم كتالونيا.

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9- نتنياهو: إسرائيل أصبحت شريكًا مهمًا للعرب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيفية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الإرهاب أثر إيجابيا على العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، مضيفا أن بلاده لم تعد خصمًا للعرب، بل شريكا يعتمد عليه.

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10- وزير خارجية إيران: لا مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي

وزیر الخارجیة الإیرانی محمد جواد - أرشيفية

أكد وزیر الخارجیة الإیرانی محمد جواد ظریف ضرورة التزام جميع الاطراف بتنفیذ الاتفاق النووي، مضيفًا "لكنه لا مفاوضات مجددة بشأنها وضرورة التزام جمیع الاطراف بتعهداتها.

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