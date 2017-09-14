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بلاغ للنائب العام ضد منظمة "هيومان رايتس ووتش"

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مصراوي Masrawy

بلاغ للنائب العام ضد منظمة "هيومان رايتس ووتش"

11:14 م الخميس 14 سبتمبر 2017

منظمة هيومان رايتس ووتش

كتب - طارق سمير:

تقدم المواطن إيهاب مصطفي عمار ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد منظمة هيومان رايتس ووتش، بتهمة أن تقاريرها حول التعذيب بالسجون المصرية مسيسة وتستهدف الإضرار بمصالح البلاد وسمعتها وزعزعة استقرارها.

وكانت "رايتس ووتش"، أعلنت في تقريرها الذي أصدرته الأسبوع الماضي، أن هناك حالات تعذيب ممنهج في السجون والأقسام، وأن ضباط وعناصر الشرطة و"قطاع الأمن الوطني" في ، في عهد الرئيس عبد الفتاح ، يعذبون "المعتقلين" السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانًا الاغتصاب.

وقال "إيهاب" في بلاغه الذي حمل رقم ١٠٥٤٧/٢٠١٧ عرائض النائب العام، إن المنظمة الدولية دأبت على توفير غطاء حقوقي للتنظيمات الإرهابية، مطالبًا النائب العام بفتح باب التحقيق حول ما ورد في التقرير.

وأضاف مقدم البلاغ: " لابد من وضع قائمة بأسماء القائمين على إدارة المنظمة على قوائم ترقب الوصول للتحقيق معهم فيما ورد في تقارير المنظمة"، متابعًا "على النائب العام مخاطبة وزارة الخارجية وممثلي مصر في الهيئات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لوضع آلية لمحاسبة المنظمات التي تعمل الإضرار بمصالح الدول وتمس أمنها وسلمها واستقرارها".

وأكد أن البلاغ المقدم للنائب العام هو بداية لسلسلة إجراءات قانونية ضد منظمة هيومان رايتس ووتش، التي تعمدت الإساءة لسمعة مصر الدولية وأمنها القومي إثارة الشائعات والأكاذيب.

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