أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط تاجري خردة بمصر القديمة سرقا مهمات مترو الأنفاق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط تاجري خردة بمصر القديمة سرقا مهمات مترو الأنفاق

11:02 م الخميس 14 سبتمبر 2017

ضبط تاجري خردة بمصر القديمة سرقا مهمات مترو الأنفاق

أرشيفية

كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات اليوم الخميس، القبض على تاجري خردة بمصر القديمة؛ لاتهامهم بسرقة مهمات مترو الأنفاق وإخفاءها داخل مخزن.

بمداهمة المخزن، تم ضبط أحد المتهمين وبحوزته كابل ألومنيوم بطول 4 أمتار، و 2 كابل نحاس بطول 17 مترا، وتصادف وصول شريكه وبحوزته جوالين بداخلهما كمية أسلاك نحاسية، وقطع من الكابلات النحاسية مختلفة الأحجام، يُشتبه أن تكون مهمات خاصة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وزنت 140 كجم.

اعترف المتهمان بالإتجار في المهمات المصلحية الخاصة بالمترو، وأمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بإرسال المتهمين والمضبوطات لقسم شرطة القديمة لعرضهم على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ننشر اعترافات المتهم بسرقة قطع خشبية من المتحف القبطي

    أخبار

  • ضبط عاطل تخصص في سرقة فرامل القطارات بمحطة كفر الزيات

    أخبار

  • العثور على جثة شاب مقيدة بالحبال بنهر النيل في مصر القديمة

    أخبار

  • العثور على چوال ذخيرة داخل قطار "القاهرة - أسوان"

    أخبار

إعلان

a423e884b4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة