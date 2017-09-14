ضبط تاجري خردة بمصر القديمة سرقا مهمات مترو الأنفاق
ضبط تاجري خردة بمصر القديمة سرقا مهمات مترو الأنفاق
11:02 م الخميس 14 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب - علاء عمران:
ألقت أجهزة الأمن بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات اليوم الخميس، القبض على تاجري خردة بمصر القديمة؛ لاتهامهم بسرقة مهمات مترو الأنفاق وإخفاءها داخل مخزن.
بمداهمة المخزن، تم ضبط أحد المتهمين وبحوزته كابل ألومنيوم بطول 4 أمتار، و 2 كابل نحاس بطول 17 مترا، وتصادف وصول شريكه وبحوزته جوالين بداخلهما كمية أسلاك نحاسية، وقطع من الكابلات النحاسية مختلفة الأحجام، يُشتبه أن تكون مهمات خاصة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وزنت 140 كجم.
اعترف المتهمان بالإتجار في المهمات المصلحية الخاصة بالمترو، وأمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بإرسال المتهمين والمضبوطات لقسم شرطة مصر القديمة لعرضهم على النيابة العامة.
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