مباحث البدرشين تكثف جهودها لحل لغز اختفاء "فتاة ميت رهينة"
مباحث البدرشين تكثف جهودها لحل لغز اختفاء "فتاة ميت رهينة"
11:00 م الخميس 14 سبتمبر 2017
مدرية امن الجيزة
كتب - محمد شعبان:
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات اختفاء فتاة في ظروف غامضة بقرية ميت رهينة بمركز البدرشين.
تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بتقدم شخص ببلاغ باختفاء ابنته "فاطمة"، 22 سنة.
أكد والد الفتاة أنها آخر مرة شوهدت فيها يوم الثلاثاء الماضي، حيث توجهت لشراء بعد احتياجاتها، مشددا على أنها لم تكن ترتدي أية مشغولات ذهبية أو تحمل هاتفا محمولا.
شكل العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، فريق بحث بقيادة العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، والرائد مصطفى مخلوف، رئيس المباحث؛ لكشف ملابسات الواقعة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 11 قطعة سلاح و48 قضية مخدرات في الجيزة
-
مواطن يستغيث بنجدة القاهرة لتحديد جلسة زراعة نخاع لابنته المريضة
-
القبض على عاطل تخصص في تزوير العملات الوطنية بالطالبية
-
كلاكيت رابع مرة.. سقوط عصابة "ديلو" لتجارة المخدرات ببولاق الدكرور
إعلان
إعلان