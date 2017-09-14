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مباحث البدرشين تكثف جهودها لحل لغز اختفاء "فتاة ميت رهينة"

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مصراوي Masrawy

مباحث البدرشين تكثف جهودها لحل لغز اختفاء "فتاة ميت رهينة"

11:00 م الخميس 14 سبتمبر 2017

مدرية امن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات اختفاء فتاة في ظروف غامضة بقرية ميت رهينة بمركز البدرشين.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بتقدم شخص ببلاغ باختفاء ابنته "فاطمة"، 22 سنة.

أكد والد الفتاة أنها آخر مرة شوهدت فيها يوم الثلاثاء الماضي، حيث توجهت لشراء بعد احتياجاتها، مشددا على أنها لم تكن ترتدي أية مشغولات ذهبية أو تحمل هاتفا محمولا.

شكل العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، فريق بحث بقيادة العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، والرائد مصطفى مخلوف، رئيس المباحث؛ لكشف ملابسات الواقعة.

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