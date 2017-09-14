مصرع سيدة بطلقة طائشة من زوجها أثناء حفل زفاف بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقيت سيدة شابة مصرعها في حفل زفاف شقيقها، بعد خروج طلقة طائشة من سلاح زوجها.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، يفيد بمصرع "ن . ا. ا " ٢٢ سنة، ربة منزل، مقيمة في قرية طوه مركز المنيا أثناء زفاف شقيقها.

وانتقل لمكان الواقعة المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، وتبين أن الضحية أثناء فرحتها بشقيقها، وكانت ترقص مع زوجها ويدعى "ع . و" يعمل أمين شرطة بشمال سيناء، اصطدمت بسلاحه الشخصي، فخرجت رصاصة طائشة اخترقت الجانب الأيسر من بطنها.

ونُقلت السيدة لمستشفى المنيا العام، حيث قرر الأطباء إدخالها على الفور غرفة العمليات لعمل جراحة استكشاف بالبطن، وأثناء الجراحة لفظت أنفاسها الأخيرة، تاركة طفلين عمرهما لم يتجاوز السادسة.

وتحرر محضر بالواقعة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة بمشرحة مستشفى المنيا العام، وتولت النيابة العامة التحقيقات.