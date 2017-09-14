انقطاع مياه الشرب عن مدينة أبو تيج بأسيوط لكسر في خط صرف صحي
انقطاع مياه الشرب عن مدينة أبو تيج بأسيوط لكسر في خط صرف صحي
11:02 م الخميس 14 سبتمبر 2017
شركة مياه الشرب
أسيوط - أسامة صديق:
شهدت مدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الخميس، انقطاعًا تامًا لمياه الشرب، وهو ما تسبب فيه كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي.
كانت شركة مياه الشرب أعلنت عن حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي أبو تيج 700 مم، نتيجة أعمال الحفر التي يقوم بها موظفو ري أبو تيج، بدون إذن مسبق، أو تنسيق من الشركة، الأمر الذي تسبب في انقطاع مياه الشرب عن مدينة أبو تيج بالكامل لحين انتهاء أعمال الإصلاح.
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