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انقطاع مياه الشرب عن مدينة أبو تيج بأسيوط لكسر في خط صرف صحي

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مصراوي Masrawy

انقطاع مياه الشرب عن مدينة أبو تيج بأسيوط لكسر في خط صرف صحي

11:02 م الخميس 14 سبتمبر 2017

انقطاع مياه الشرب عن مدينة أبو تيج بأسيوط لكسر في خط صرف صحي

شركة مياه الشرب

أسيوط - أسامة صديق:

شهدت مدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الخميس، انقطاعًا تامًا لمياه الشرب، وهو ما تسبب فيه كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي.

كانت شركة مياه الشرب أعلنت عن حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي أبو تيج 700 مم، نتيجة أعمال الحفر التي يقوم بها موظفو ري أبو تيج، بدون إذن مسبق، أو تنسيق من الشركة، الأمر الذي تسبب في انقطاع مياه الشرب عن مدينة أبو تيج بالكامل لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

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