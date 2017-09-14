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توقف الحركة المرورية بالطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

توقف الحركة المرورية بالطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة بالقليوبية

10:54 م الخميس 14 سبتمبر 2017

توقف الحركة المرورية بالطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة بالقليوبية

ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

توقفت الحركة المرورية على الطريق الزراعي بالقليوبية، مساء الخميس، في اتجاه "القاهرة – بنها"، بسبب انقلاب سيارة محملة بالأسمنت، اصطدمت بسيارتين، ما أسفر عن إصابة شخص ونقله لمستشفى طوخ.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد درويش مدير الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، يفيد بتوقف حركة المرور على طريق طوخ إثر انقلاب سيارة محملة بالأسمنت.

انتقلت على الفور قوات المرور والشرطة لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق، وتبين اصطدام سيارة نقل محملة بالأسمنت مع سيارتين بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، ما أسفر عن إصابة شخص وانقلاب السيارة المحملة بالأسمنت.

تم الدفع بونش لرفع آثار الحادث، وجاري فتح الطريق.

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