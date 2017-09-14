اعتقال كادر كبير في "الجماعة الليبية المقاتلة"

طرابلس - (أ ش أ)

أكدت مصادر أمنية ليبية اعتقال أحد كوادر الجماعة الليبية المقاتلة، عبدالناصر السعداوي، ببلدة صرمان، من قبل عناصر أمن جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية بالتعاون مع قوة الردع الخاصة، وسط بلدة صرمان.

وذكرت المصادر لـ"بوابة الوسط" مساء اليوم، بأن السعداوي جرى تسليمه إلى "قوة الردع الخاصة" في طرابلس، بعد أن تسلمه مكتب النائب العام ليلة الأربعاء - الخميس.

في المقابل، نأى جهاز المباحث الجنائية بصرمان بنفسه عن واقعة الاعتقال، وقال مديره العقيد علي بنيني إنه لم يقبض على السعداوي، ولا يمكنه نفى أو تأكيد الخبر، مضيفًا: "ربما هناك جهة أمنية أخرى قامت بذلك، وحاولنا الاتصال بالجهات الأمنية الأخرى، دون جدوي".

ويعرف السعداوي أنه منخرط في تنظيم الجماعة الليبية المقاتلة منذ فترة التسعينات، وهو رئيس حزب "الوطن"، مكتب صرمان، الذي يترأسه عبدالحكيم بالحاج القيادي في الجماعة، وكان مرشح الحزب في انتخابات "المؤتمر الوطني العام" في 2012، وكان له دورٌ في احداث ما عرف بعملية "فجر ليبيا".