"رأيك مهم".. مبادرة جامعية للتواصل مع الطلاب عبر "واتس آب"
"رأيك مهم".. مبادرة جامعية للتواصل مع الطلاب عبر "واتس آب"
11:05 م الخميس 14 سبتمبر 2017
مبادرة جامعية
كتب- محمد قاسم:
أطلق قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، مبادرة هي الأولى من نوعها بالجامعات المصرية للتواصل مع الطلاب بشكل مباشر وفوري في كل ما يخص القطاع .
تأتي المبادرة التي تحمل شعار "رأيك مهم" كخطوة إيجابية من جامعة عين شمس لتحقيق التواصل المثمر والبناء بين الطلاب من ناحية والمسئولين من القيادات الجامعية من ناحية آخرى.
وخصصت الجامعة رقمًا مباشرًا من خلال تطبيق الرسائل "واتس آب" What's App يستطيع الطلاب من خلاله إرسال أية شكاوى أو مقترحات أو ملاحظات مع كتابة اسم الطالب وكليته ورقم التليفون الخاص به لسرعة التواصل معه.
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