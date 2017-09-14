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سفير مصر الجديد بإيطاليا يتوجه إلى روما غدًا لتسلم مهام منصبه

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مصراوي Masrawy

سفير الجديد بإيطاليا يتوجه إلى روما غدًا لتسلم مهام منصبه

11:01 م الخميس 14 سبتمبر 2017

سفير مصر الجديد بإيطاليا يتوجه إلى روما غدًا لتسلم مهام منصبه

وزارة الخارجية

القاهرة- (أ ش أ):

يتوجه السفير هشام بدر، سفير مصر الجديد لدى إيطاليا، غدًا الجمعة إلى روما حيث يتسلم مهام منصبه الجديد.

كان بدر قد التقى في وقت سابق اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية مع السفير الإيطالي الجديد لدى مصر جيامباولو كانتيني حيث تناولا العلاقات الثنائية بين القاهرة وروما والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقدم السفير الإيطالي الجديد في وقت سابق اليوم صورة من أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى جمهورية مصر العربية إلى وزارة الخارجية.

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