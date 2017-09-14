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مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة في حادث تصادم بالسويس

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مصراوي Masrawy

مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة في حادث تصادم بالسويس

10:21 م الخميس 14 سبتمبر 2017

مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة في حادث تصادم بالسويس

ارشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب اثنان آخران في حادث اصطدام سيارة ملاكي بشاحنة، كانوا يستقلونها بسيارة نقل بطريق السويس – الإسماعيلية.

نقل إسعاف السويس، المصابين لمستشفى السويس العام، والمتوفيَين للمشرحة.

كان اللواء محمد خريصة نائب مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم الجناين يفيد بالحادث، وتبين أن السيارة الملاكي اصطدمت بشاحنة كانت متوقفة بمنطقة جنيفة بطريق السويس – الإسماعيلية.

وقال مصدر أمني: "إن الحادث أسفر عن مصرع محمود عبد الله سلامة، 45 سنة، موظف أمن بهيئة قناة السويس، ومقيم بالدريسة في الإسماعيلية، وزوجته فاطمة عبد الفتاح 40 سنة، ربه منزل، ونجلهما مصطفى محمود 5 سنوات".

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن المصابين هما: سناء عبد الفتاح 35 سنة، شقيقة المتوفاة، مصابة بنزيف بالمخ، وطفلها كريم أسامة خشانة، 4 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات.

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مصراوي Masrawy

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