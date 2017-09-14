التعليم العالي: الحد الأقصى لرسوم الطالب بالمدن الجامعية 350 جنيها

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، اليوم الجمعة، إن الوزارة على أتم استعداد لبدء العام الجامعي الجديد السبت المقبل.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، أن جامعة القاهرة تُنفق 60 مليون جنيه على وجبة العشاء بالمدن الجامعية خلال العام.

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وتابع: «350 جنيهًا الحد الأقصى لما يدفعه الطالب نظير الإعاشة في المدن الجامعية.. والغير قادر يتم دعمه من صندوق التكافل».

وواصل: «الطالب اللي معاه تليفون أو اتنين ومشترك في الإنترنت يقدر يدفع مصروفات المدينة الجامعية كاملة».