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الدوري الأوروبي.. براجا يفوز على هوفنهايم بمُشاركة «كوكا»

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الدوري الأوروبي.. براجا يفوز على هوفنهايم بمُشاركة «كوكا» الدوري الأوروبي.. براجا يفوز على هوفنهايم بمُشاركة «كوكا»

التحرير

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فاز نادي سبورتينج براجا على مُضيفه هوفنهايم الألماني بهدفين مُقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن مُنافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي بعدما حول تأخره لفوز مُثير.

تقدم هوفنهايم عبر ساندر فاجنر في الدقيقة الـ24،قبل أن يُعدل جواو تيكسيرا النتيجة في الدقيقة 45 ويتقدم دييجو سوسا بعدها بـ5 دقائق ليضمن الفوز للفريق البرتغالي.

وشارك الدولي المصري أحمد حسن كوكا في الدقيقة 82 من الشوط الثاني، وبهذه النتيجة يتصدر براجا المجموعة الثالثة التي تضم أيضا أسطنبول التركي ولودوجوريتس رازجراد البلغاري.

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التحرير

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