إغلاق محطة بمترو الأنفاق في بطرسبورغ بسبب "طرد" مشبوه

موسكو - (أ ش أ)

أفادت قناة "روسيا اليوم" - مساء اليوم الخميس - بإغلاق محطة بمترو الأنفاق في بطرسبرج بسبب (طرد) مشبوه.

ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.