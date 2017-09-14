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إغلاق محطة بمترو الأنفاق في بطرسبورغ بسبب "طرد" مشبوه

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مصراوي Masrawy

إغلاق محطة بمترو الأنفاق في بطرسبورغ بسبب "طرد" مشبوه

10:04 م الخميس 14 سبتمبر 2017

ارشيفية

موسكو - (أ ش أ)

أفادت قناة " اليوم" - مساء اليوم الخميس - بإغلاق محطة بمترو الأنفاق في بطرسبرج بسبب (طرد) مشبوه.

ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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