إغلاق محطة بمترو الأنفاق في بطرسبورغ بسبب "طرد" مشبوه
إغلاق محطة بمترو الأنفاق في بطرسبورغ بسبب "طرد" مشبوه
10:04 م الخميس 14 سبتمبر 2017
ارشيفية
موسكو - (أ ش أ)
أفادت قناة "روسيا اليوم" - مساء اليوم الخميس - بإغلاق محطة بمترو الأنفاق في بطرسبرج بسبب (طرد) مشبوه.
ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
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