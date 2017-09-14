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السجن المؤبد لشخصين و15 سنة لآخر قتلوا شابًا بالشرقية

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مصراوي Masrawy

السجن المؤبد لشخصين و15 سنة لآخر قتلوا شابًا بالشرقية

10:08 م الخميس 14 سبتمبر 2017

السجن المؤبد لشخصين و15 سنة لآخر قتلوا شابًا بالشرقية

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار محمود الكحكي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، شابين بالسجن المؤبد، و15 سنة لآخر؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 36726 جنايات منيا القمح لسنة 2015، بقتل شاب بدائرة مركز منيا القمح.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، ألقت القبض على كل من "محمد.أ.م.ج" و"أحمد.ب.م" و"محمد.غ.م" مُقيمين جميعًا بدائرة المركز؛ متهمين بقتل شاب بمنطقة "هندسة الري" بالبندر؛ بعدما أصابوه بعدة طعنات إثر نشوب مشادة كلامية بينهم.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين جميعًا لمحكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المذكور.

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