ضبط 6 أطنان مخلفات دواجن قبل تصنيعها "لانشون وبرجر" بالإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

داهم اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، ثلاجة بداخلها 6 أطنان من مخلفات الدواجن "أرجل ومخلفات أمعاء" قبل تصنيعها "لانشون وبرجر" وبيعها للمواطنين في الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للعميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، مفادها تخزين "محمد .ع. ك" بكالوريوس علوم زراعية، مقيم عزبة أبو دهشام السبع آبار الشرقية، أبو صوير الإسماعيلية، كمية كبيرة من مخلفات الذبح والدواجن "أرجل ومخلفات أمعاء وريش"، استعدادًا لإعادة تصنيعها "برجر ولانشون"، وطرحها في الأسواق بمناسبة دخول المدارس.

جرى التحفظ على المتهم، والمضبوطات، وتحرر الحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.