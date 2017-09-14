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"هلال" يتفقد المدرسة اليابانية في السويس (صور)

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مصراوي Masrawy

"هلال" يتفقد المدرسة اليابانية في السويس (صور)

09:57 م الخميس 14 سبتمبر 2017

هاني هلال مستشار وزير التربية والتعليم

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد الدكتور هاني هلال، مستشار وزير التربية والتعليم لمشروع المدارس اليابانية ووزير التعليم العالي الأسبق، المدرسة المصرية اليابانية بالسويس، والتي تم الانتهاء من أعمال إنشائها، وتجري عملية مدها بالتجهيزات.

وتابع الدكتور هلال، اليوم الخميس، واللواء يسرى عبد الله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، تجهيز المعمل وقاعات رياض الأطفال بالمدرسة بالكائنة بمدينة السلام 2.

وطالب مستشار الوزير، بسرعة مراجعة كل مرافق المدرسة، وبنيتها الأساسية قبل بدء العام الدراسي، وإصلاح أية أعطال، ومعالجة أية مشكلات، قد تعوق سير الدراسة وتؤثر على أداء الأطفال واستقرارهم بالمدرسة.

كانت مديرية التربية والتعليم في السويس، أعلنت، الأحد الماضي، الانتهاء من أعمال إنشاءات المدرسة اليابانية، تحت إشراف مشترك من الهيئة العامة للأبنية التعليمية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

هاني هلال مستشار وزير التربية والتعليمهاني هلال مستشار وزير التربية والتعليم

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