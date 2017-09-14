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التعليم تنفي قبول طلاب في المدرسة اليابانية بقنا.. وتؤكد: التقديم فور جاهزيتها

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مصراوي Masrawy

التعليم تنفي قبول طلاب في المدرسة اليابانية بقنا.. وتؤكد: التقديم فور جاهزيتها

09:42 م الخميس 14 سبتمبر 2017

التعليم تنفي قبول طلاب في المدرسة اليابانية بقنا.. وتؤكد: التقديم فور جاهزيتها

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

نفى الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن فتح باب التقديم للمدارس اليابانية بمحافظة قنا في شهر أغسطس الماضي، وقبول عدد (36) طالبًا، مؤكدًا أن هذه المدرسة لم يتم تسليمها بعد.

وأكد خيري، أنه إلى الآن لم يتم الإعلان عن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية، خلال العام الدراسي الجديد 2017/2018، مضيفًا أن تأخر فتح باب التقديم، يعود إلى انتظار الانتهاء من تجهيز هذه المدارس لاستقبال الطلاب.

وأضاف خيري، أن افتتاح المدارس المصرية اليابانية سيتم على مراحل؛ نظرًا لاستكمال أعمال التجهيز، حيث سيتم البدء بافتتاح المدرسة التي يتم تجهيزها والإعلان عن التقديم لها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

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