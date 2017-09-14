راكب يخفي 80 ألف يورو في تليفزيون وسماعة بمطار القاهرة - (صور)

كتب- طه عبيد:

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، محاولة تهريب 80 ألف يورو، كانت داخل جهاز تليفزيون وسماعة كمبيوتر مع راكب مصري راكب قادم من إيطاليا عبر دبي، اخفاها لتضليل رجال الجمارك والعبور بها.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طيران الإمارات رقم 896، والقادمة من دبي، اشتبه أحمد عبدالرؤوف مأمور التفتيش فى أحد راكب مصري قادم من روما عبر دبي.

تبين قصر فترة السفر والعودة لمدة 5 أيام فقط، وتلاحظ ثقل سماعة كمبيوتر ضمن الأمتعة، وبالعرض على أحمد دراز نائب مدير الجمرك قرر تمرير أمتعته الشخصية وجهاز تليفزيون 12 بوصة معه والسماعة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة حسن أبو زهرة.

تقرر تشكيل لجنة لتفتيش الحقائب، وبفتح السماعة تبين وجود 10 آلاف يورو ملفوفة بأكياس سوداء، وبفتح التليفزيون تبين عدم وجود بوردة ووضع 70 ألف يورو ملفوفة بأكياس مكان البوردة.

وقرر سامي عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية، وحجز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 41 لسنة 2017.