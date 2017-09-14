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عضو اللجنة الأوليمبية يُفجر مفاجأة في أزمة لائحة الأهلي

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عضو اللجنة الأوليمبية يُفجر مفاجأة في أزمة لائحة الأهلي عضو اللجنة الأوليمبية يُفجر مفاجأة في أزمة لائحة الأهلي

التحرير

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حمادة المصري، عضو اللجنة الأولمبية المصرية، قال إن وزارة الشباب والرياضة هي التي أعدت اللائحة الاسترشادية وأن اللجنة الأوليمبية وافقت عليها وأقرتها فقط ولم تشارك في وضعها.

وأوضح المصري في تصريحات صحفية إن اللجنة الأولمبية بصمت وأقرت اللائحة الاسترشادية التي أعدتها الوزارة، مؤكدا أن اللجنة لم تقم بوضع اللائحة.

وأشار عضو اللجنة الأولمبية إلى أن الكارثة في اللائحة الاسترشادية أنها تطبق على الأندية والاتحادات، وأيضا أندية الشركات، وهو أمر غير صحيح، وكان لابد أن تكون هناك لائحة خاصة بأندية الشركات.

وأكد المصري أن مجلس اللجنة لم يجتمع لمناقشة أزمة الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي، لافتا إلى أن اللجنة لم تصدر أي قرار رسمي بشأن الأهلي.

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وأشار المصري إلى أن قرار اعتماد اللائحة الاسترشادية للنادي الأهلي لم يُناقش في اجتماع اللجنة الأوليمبية، مشددًا على أن مجلس اللجنة لم يتخذ أي قرار بشأن الأهلي حتى الآن.

وأكد عضو اللجنة الأوليمبية إن النادي الأهلي موقفه القانوني سليم من إقامة جمعيته العمومية الخاصة لإقرار لائحته الخاصة على يومين، مشيرا إلى أن القانون لا يوجد به أي مواد تمنع الأهلي من إقامة الجمعية العمومية على يومين.

وأضاف المصري أن «الأهلي» إذا تقدم بشكوى للجنة الأولمبية الدولية والمحكمة الرياضية الدولية سيكسب القضية، ويقر لائحته الخاصة التي وافقت عليها الجمعية العمومية.

وكانت اللجنة الأوليمبية رفضت اعتماد الجمعية العمومية للأهلي لإقرار اللائحة الخاصة، وقررت من تلقاء نفسها اعتماد الاسترشادية كلائحة للأهلي ونشرت القرار في الجريدة الرسمية.

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التحرير

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