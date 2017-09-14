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نجاة شاب من الموت بعد إطلاق الرصاص عليه في محطة قطار ديروط

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نجاة شاب من الموت بعد إطلاق الرصاص عليه في محطة قطار ديروط نجاة شاب من الموت بعد إطلاق الرصاص عليه في محطة قطار ديروط

التحرير

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نجا عامل بأسيوط من الموت المحقق عندما تربص خصومه به في محطة السكة الحديد بمركز ديروط، وأمطروه بوابل من الرصاص فأصابوه بالكتف والساق وفروا هاربين.

كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد أنه تلقى بلاغا من الأهالي بقيام مجهولين بإطلاق الرصاص على أحد الشباب في أثناء انتظاره على محطة سكة حديد ديروط.

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وبالانتقال والفحص والإسعاف تبين للمقدم خالد شحاتة رئيس مباحث ديروط؛ إصابة "علي.ي.م" ـ 29 سنة ـ عامل؛ ومقيم بقرية المندرة من أولاد أحمد والمرتبطة عائلته بخصومة ثأرية مع بعض عائلات القرية وتدعى الجعافرة، والتي ترتب عليه مصرع نحو 6 أشخاص عام 2011 منهم شخصين من عائلته و4 من العائلة الأخرى.

تم نقل المصاب لمستشفى ديروط المركزي لتلقي العلاج وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالته. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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التحرير

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