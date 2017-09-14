أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عمرو موسى: القرية أنتجت أبناء مصر النجباء (فيديو)

Google+ Print
عمرو موسى: القرية أنتجت أبناء مصر النجباء (فيديو) عمرو موسى: القرية أنتجت أبناء مصر النجباء (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الخميس، إنه ارتبط في نشأته بصورة الحياة في القرية، ما بين الفلاحين والحقول والحدائق والبيوت البسيطة، حيث نشأ ما بين قريتي والده (بهادة بالقليوبية)، ووالدته (محلة مرحوم بالغربية).

أضاف موسى، خلال مداخلة له عبر فضائية «العاصمة»، أنه تشكل وعيّه حينما كان صبيًا في هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بالجلسات الليلية، وانتخابات القرى، والمناقشات الأدبية والشعرية، والليالي القرآنية، موضحًا أن القرية أنتجت أبناء النجباء.

أشار إلى أنه خُير بعد الدراسة الجامعية ما بين أن يكون محاميًا أو أن ينضم لوزارة الخارجية، ومنها بدأت رحلته مع الدبلوماسية، حتى أصبح في نهايته وزيرًا للخارجية، ثم أمينًا عامًا للجامعة العربية.

شاهد أيضا

وكان «موسى» طرح كتابه «كتابيّا»، عن سيرته الشخصية، مؤخرًا، وحضر مراسم توقيع الكتاب كوكبة من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة، المصرية والعربية، على رأسهم فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، ونبيل العربي الأمين العام السابق للجامعة، والفنان عزت العلايلي، والإعلامي مفيد فوزي، والسفير السوداني بالقاهرة، وغيرهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة