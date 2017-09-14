عمرو موسى: القرية أنتجت أبناء مصر النجباء (فيديو)

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قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الخميس، إنه ارتبط في نشأته بصورة الحياة في القرية، ما بين الفلاحين والحقول والحدائق والبيوت البسيطة، حيث نشأ ما بين قريتي والده (بهادة بالقليوبية)، ووالدته (محلة مرحوم بالغربية).

أضاف موسى، خلال مداخلة له عبر فضائية «العاصمة»، أنه تشكل وعيّه حينما كان صبيًا في هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بالجلسات الليلية، وانتخابات القرى، والمناقشات الأدبية والشعرية، والليالي القرآنية، موضحًا أن القرية أنتجت أبناء مصر النجباء.

أشار إلى أنه خُير بعد الدراسة الجامعية ما بين أن يكون محاميًا أو أن ينضم لوزارة الخارجية، ومنها بدأت رحلته مع الدبلوماسية، حتى أصبح في نهايته وزيرًا للخارجية، ثم أمينًا عامًا للجامعة العربية.

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وكان «موسى» طرح كتابه «كتابيّا»، عن سيرته الشخصية، مؤخرًا، وحضر مراسم توقيع الكتاب كوكبة من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة، المصرية والعربية، على رأسهم فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، ونبيل العربي الأمين العام السابق للجامعة، والفنان عزت العلايلي، والإعلامي مفيد فوزي، والسفير السوداني بالقاهرة، وغيرهم.