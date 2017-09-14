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تأجيل لقاء أرسنال وكولن ساعة بسبب الزحام.. و«النني» أساسي

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تأجيل لقاء أرسنال وكولن ساعة بسبب الزحام.. و«النني» أساسي تأجيل لقاء أرسنال وكولن ساعة بسبب الزحام.. و«النني» أساسي

التحرير

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قرر الإتحاد الاوروبي لكرة القدم تأجيل انطلاق مباراة ارسنال الانجليزي وكولن الألماني ضمن مباريات الجولة الاولى للمجموعة الثامنة في بطولة الدوري الأوروبي.

وقال ارسنال في تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن المباراة تأجلت لمدة ساعة بسبب الزحام على مداخل ملعب «الامارات» بلندن من جانب جماهير الفريقين.

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وستتأخر المباراة لمدة ساعة من أجل تسهيل عملية الدخول للجماهير والحفاظ على سلامتهم، وكان من المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام التاسعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وأعلن أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال عن التشكيل الذي ضم الدولي المصري محمد النني أساسيًا في وسط الملعب، وجاء باقي التشكيل كالتالي...

حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: هولدينج،ميريتساكر،مونريال

خط الوسط: ايوبي،النني،بيليرين،نايلز

خط الهجوم: سانشيز،جيرو،والكوت

تشكيل أرسنال

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التحرير

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