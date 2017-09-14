دوري الأبطال..«صلاح» يتفوق على ميسي ورونالدو

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يتصدر الدولي المصري، محمد صلاح تصويت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» لأفضل لاعب في الجولة الأولى من بطولة دوري الأبطال التي أقيمت منافساتها يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويتفوق لاعب ليفربول في المُنافسة على كلًا من ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو، لاعب ريـال مدريد.

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وساهم صلاح في تعادل فريقه ليفربول مع ضيفه اشبيلية بإحرازه هدف التقدم للريدز قبل أن يتعادل اشبيليه، في حين سجل ميسي هدفين في فوز برشلونة على اليوفي 3-0 يوم الثلاثاء، وسجل رونالدو هدفين في فوز الريـال على أبويل 3-0 بالأمس.