​شيخ الأزهر ينعى ضحايا حريق دار تحفيظ القرآن الكريم بماليزيا

كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا الحريق الذي شبَّ، الخميس، بدار لتحفيظ القرآن في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.

وتقدم شيخ الأزهر، في بيان له اليوم الخميس، بخالص العزاء لماليزيا حكومة وشعبًا ولأسر الضحايا، سائلا الله تعالى أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.​