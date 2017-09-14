شيخ الأزهر ينعى ضحايا حريق دار تحفيظ القرآن الكريم بماليزيا
شيخ الأزهر ينعى ضحايا حريق دار تحفيظ القرآن الكريم بماليزيا
09:16 م الخميس 14 سبتمبر 2017
شيخ الأزهر
كتب- محمود مصطفى:
نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا الحريق الذي شبَّ، الخميس، بدار لتحفيظ القرآن في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.
وتقدم شيخ الأزهر، في بيان له اليوم الخميس، بخالص العزاء لماليزيا حكومة وشعبًا ولأسر الضحايا، سائلا الله تعالى أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.
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