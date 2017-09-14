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انطلاق حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية (صور)

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مصراوي Masrawy

انطلاق حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية (صور)

09:00 م الخميس 14 سبتمبر 2017

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"النمنم" من الإسماعيلية: "المصريون لن يتركوا سيناء للدواعش والإرهابيين"

المنوفية - مروة فاضل:

بدأ، مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بجامعة المنوفية باستاد الجامعة بشبين الكوم.

حضر الحفل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، والدكتور هشام عبد الباسط محافظ الإقليم ورؤساء الجامعات المصرية.

وبدأت الفعاليات بطابور عرض الجامعات المصرية المشاركة، البالغ عددها ٢٦ جامعة، وبمشاركة ٥ آلاف طالب .

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