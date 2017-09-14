33 مليون دولار مساعدات بريطانية لـ"مسلمي الروهينجا"

لندن - (أ ش أ):

قدمت حكومة بريطانيا 33 مليون دولار، في شكل مساعدات إلى بنجلاديش وميانمار لمواجهة الأزمة الإنسانية الناجمة عن نزوح الأف من المسلمين الروهينجا هربا من أعمال العنف في ميانمار.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، االخميس، عن بريتي باتيل وزيرة التنمية الدولية البريطانية قولها: "إن هذه المساعدات الإنسانية يجب أن تقدم إلى المحتاجين على أوسع نطاق ممكن "على أن يستخدم الجانب الأكبر منها في بنجلاديش لتوفير المواد الغذائية والمياة والمأوى والرعاية الصحية للنازحين من الروهينجا والذين تقدرهم الأمم المتحدة بنحو أربعمائة ألف شخص منذ نهاية أغسطس الماضي.