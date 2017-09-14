التعليم: تظلم 3036 طالبًا من نتائجهم في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

أكد خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، أنه تم الانتهاء من تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2016/2017.

وأشار عبد الحكم، إلى أن حصيلة عدد الطلاب المتقدمين للاطلاع على أوراق إجاباتهم للتظلمات من نتائج الدور الثاني في الثانوية العامة قد بلغ (3036) طالب/ طالبة، بإجمالي عدد الكراسات (3274) .

وأضاف عبد الحكم، أن عدد الطلاب الذين لهم الحق في الزيادات بالمواد المتظلم منها (201) طالبًا.

يشار إلى أن لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية استقبلت تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2016/2017، وفقًا للإجراءات التي تم إعلانها، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفتح باب التظلمات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27/8/2017، ولمدة (15) يومًا.