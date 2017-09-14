ضبط 11 قطعة سلاح و48 قضية مخدرات في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، استهدفت بؤرا إجرامية بمختلف مراكز المحافظة بمشاركة قوات الأمن المركزي ورجال العمليات الخاصة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 11 قطعة سلاح (4 بنادق خرطوش، 5 فرد خرطوش محلي الصنع، 2 طبنجة)، و49 طلقة مختلفة الأعيرة.

وتمكن رجال مباحث مكافحة المخدرات بقيادة اللواء ماجد عادل، من ضبط 48 قضايا إتجار في المخدرات بمضبوطات بلغت 3 كجم حشيش، 174 جرام هيروين، 200 جرامات إستروكس، و2060 قرصا مخدرا.

حُررت محاضر حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.