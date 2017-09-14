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البنك الدولي يمول إنشاء محطات صرف صحي بـ 11 قرية في دمياط

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مصراوي Masrawy

البنك الدولي يمول إنشاء محطات صرف صحي بـ 11 قرية في دمياط

08:22 م الخميس 14 سبتمبر 2017

البنك الدولي يمول إنشاء محطات صرف صحي بـ 11 قرية في دمياط

الاجتماع الصرف

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، موافقة البنك الدولي على وضع عدد من مشروعات الصرف الصحي في قرى وعزب الإقليم ضمن المرحلة الثانية، عقب الحصول على موافقة لجنة وزارة الإسكان التي تعمل على تحديد مشروعات البنك الدولي بوضع قريتي طبل والرطمة ضمن مشروعات البنك بالمحافظة، إلى جانب 9 قرى وعزب ملوثة لترعة السلام وهي: الخليفية وكفر الغوابين وعزبة غراب والسلخانة وأبو جريدة والعزازمة وعزبة الجندي والطرحة وعزبة الشونة والسنباطي وتفتيش السرو.

وأوضح المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه من المقرر البدء في تنفيذ هذه المشروعات ضمن المرحلة الثانية لمشروعات البنك في ، والتي ستكون مع بداية النصف الثاني من العام المقبل.

واستقبل محافظ دمياط، في مكتبه، الدكتور سامي عز الدين استشاري إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، والدكتور سيد إسماعيل المستشار الفني لوزير الإسكان، والمهندس محمد عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، والمهندس طارق موسى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للصرف الصحي، وبحث معهم المناطق والعزب الأكثر احتياجًا لإنشاء محطات للصرف الصحي بها، خصوصًا المطلة على ترعة السلام.

ووقّعت مصر مع البنك الدولي، اتفاقية بقيمة 550 مليون دولار لتمويل مشروع الخدمات المستدامة للصرف الصحي في المناطق الريفية، الذي يهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 800 ألف مواطن من الفقراء في المناطق الريفية، حيث تشتد الحاجة إلى الحصول على خدمات مياه الشرب، والتخلُّص من النفايات، والرعاية الصحية.

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