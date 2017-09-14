التعليم تصدر تعميمًا على جميع المديريات بشأن المدارس الخاصة

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ إن الوزارة أصدرت تعميمًا لكافة المديريات التعليمية؛ للتنبيه على جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بما جاء بالمادة (13) من القرار الوزاري (420) لسنة 2014، الصادر بشأن التعليم الخاص والمُتضمن ما يلي:

- عدم فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل إلا إذا ظهر للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك، وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة من المراحل الدراسية.

- عدم بيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أوالاشتراك في بيعها إلا إذا رأت الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك.

وأضاف خيري، أنه قد تم التأكيد أيضًا على ضرورة الالتزام بما جاء بالمادة (36) من القرار الوزاري (420) لسنة 2014 السابق ذكرها بخصوص رفع مصروفات السيارة؛ حيث لا يتم زيادة مصروفات السيارة إلا بعد قيام المدرسة بتقديم طلب للإدارة التعليمية، ويتم إقرار الزيادة بمعرفة لجنة التعليم الخاص بالمديرية واعتماد اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة.

وتابع خيري: "تم الإشارة إلى تطبيق القرار الوزاري (42) لسنة 2015 الصادر بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام؛ بقبول الطلاب (الدمج) بالمدارس الخاصة بالضوابط المنظمة الواردة بهذا القرار".​