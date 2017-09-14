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وزير الأوقاف: مهتمون بنشر ثقافة الحوار والتسامح لصالح الإنسانية

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف: مهتمون بنشر ثقافة الحوار والتسامح لصالح الإنسانية

08:27 م الخميس 14 سبتمبر 2017

وزير الأوقاف: مهتمون بنشر ثقافة الحوار والتسامح لصالح الإنسانية

محمد مختار جمعة

القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة، اهتمام الوزارة بنشر ثقافة الحوار والتسامح وإعداد الموسوعات الثقافية والعلمية التي تدعم هذه الثقافة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف اليوم الخميس، السفير محمود سامي سفير الجديد لدى الفاتيكان لبحث أوجه التعاون والتواصل فيما يتصل بحوار الأديان والحضارات والثقافات لصالح الإنسانية.

وأهدى وزير الأوقاف، نسخة من مطبوعات الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المترجمة في مجال التواصل والحوار بين الأديان بما يدعم جسور التواصل الحضاري المطلوب.

على جانب آخر، تواصل وزارة الأوقاف الاستعدادت للاحتفال الرسمي الذي تقيمه بالعام الهجري الجديد 1439هـ عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) يوم الأربعاء 20 سبتمبر الجاري، ويحضره محافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد نيابة عن الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، كما تنظم الوزارة احتفالات مشابهة بالمحافظات بهذه المناسبة الدينية.

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