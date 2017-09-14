السيسي يتوجه إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

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يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال72، المقرر إقامتها بمدينة نيويورك الأسبوع المقبل، بهدف تفعيل العمل الدولي، ومناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات الاهتمام الدولي، إضافة للتوصل إلى حلول للأزمات الدولية والإقليمية بالمنطقة.

السيسي سيعقد عدة لقاءات مع رؤساء وزعماء العالم؛ لتدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالمشروعات القومية التي يشارك فيها كبار المستثمرين الأجانب، بجانب توضيح الرؤى بشأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية.

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ونظرًا لعضوية مصر الحالية في مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي، سيكون للمشاركة في أعمال الدورة الجديدة أهمية كبيرة، وخاصة في ظل كثرة الموضوعات المرتبطة بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا،وعلى رأسها "تمدد وانتشار ظاهرة الإرهاب واحتدام الصراعات والنزاعات وانتشار أسلحة الدمار الشامل وقضايـا الهجرة واللاجئين وتأثيراتها في السلم والأمن الدوليين".