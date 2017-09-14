متى يُحاكم وزير الصحة على جرائمه في حق المرضى؟

التحرير

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​جرائم وتضليل للرأى العام وسوء إدارة لملفات الصحة في مصر، ومنشآت صحية متردية وأحوال مرضى لا تسُرّ أحدًا وصدامات مباشرة مع الأطباء والصيادلة والنقابات المهنية المختلفة وصلت إلى ساحات المحاكم والقضاء وضبط شبكات دولية متورط فيها أطباء بارزون بوزارة الصحة وأساتذة جامعيون يتاجرون في الأعضاء البشرية ومسئول حكومي يتابع عن كثب دون أدنى تحرك رسمي فعال لإيقاف نزيف المرضى المتكرر على مدار اليوم وسط زيادات متصاعدة في أسعار الأدوية والعلاج تأكل ما تبقى من المرضى، مصحوبة بنقص حاد في قوائم أدوية الأمراض المزمنة بصورة قاتلة تتسبب في وقف إجراء العمليات الجراحية في عدد من مراكز القلب والمستشفيات والمعاهد القومية.

"التحرير" تقدم كشف حساب للدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان عن بعض ما ارتكبه خلال الشهور الماضية في حق المرضى والمهنة على حد سواء بصورة تسببت في وضع صحة المريض في غرفة الإنعاش بعد أن فقد الأمل الأخير له في رحلة العلاج من أجل البقاء.

نواقص الأدوية

يومًا بعد يوم نسمع عن زيادة قوائم نواقص الأدوية التي تجاوزت 1650 صنفًا في سابقة لم تحدث من قبل حتى صارت أخبار الأدوية الناقصة مجرد خبر اعتيادي تتداوله الصحف والمواقع الإخبارية اليومية في ظل غياب رقابة التفتيش الصيدلي وخضوع وزارة الصحة لأصحاب شركات الأدوية والسلاسل الصيدلية الكبرى ممن يمارسون سياسات الضغط على الوزارة حينًا لزيادة "تسعيرة الأدوية" ودخول نقابة الصيادلة على خط المواجهة من أجل زيادة نسبة خصم الصيدلي من شركات الأدوية التي ترفض التوريد للمستشفيات الحكومية لأصناف دوائية تخص مرضى الأورام والسكر والقلب في أحيان كثيرة ما يهدد حياتهم بصورة بالغة.

لأكثر من مرة يخرج الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان بتصريحات متضاربة حول أعداد الأدوية الناقصة في السوق المحلي التي ليس لها بديل أو مثيل، مرة يحصرها في 17 صنفا ومرة ثانية يحركها إلى 25 دواء وهو ما وصفه أعضاء بمجلس نقابة الصيادلة بـأنه "تضليل للرأى العام "، حيث تتزايد قوائم النقص يومًا تلو الآخر بصورة مخيفة حتى تجاوزت حسب نقابة الصيادلة الـ300 صنفًا دون نظائر خلال الأيام الماضية.

الوزير يفتتح مستشفيات خالية من الأطباء

قبل أيام افتتح وزير الصحة مستشفى أبو المنجا المركزي في منطقة شبر الخيمة بتكلفة تجاوزت 50 مليون جنيه وتم الانتهاء من كل شىء بها من مستلزمات طبية وأثاث وأجهزة ومعدات طبية، ولكن كانت المفاجأة حسب مصادر خاصة أن المستشفى الجديد خالٍ من الأطباء، وكذلك طاقم التمريض الموجود غير مُدرب أيضًا والأمر ذاته تكرر مع مستشفيات الضيعة ووادي النطرون وسنهوت بالشرقية وبنها التعليمي الذي استغرق أكثر من 15 عامًا على وضعه بالطوب الأحمر ولم يتم فيه أي أعمال إنشائية سوى الاستقبال عبر جهود وتبرعات أهلية وغيرها.

صدام مع النقابات

أزمة أخرى تسبب فيها وزير الصحة حين دخل في صدامات مباشرة مع عدد من النقابات المهنية العريقة ومن بينها نقابتا الصيادلة والأطباء بداية من تعنت الوزارة عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي منذ 2015 يحمي جموع الأطباء من خطر العدوى بزيادته من 19 جنيهًا لـ 1000 جنيه القضية التي ما تزال منظورة حتى الآن بالقضاء الإداري لجلسة 5 أكتوبر القادمة للرد على الطعن المقدم من الحكومة ضد حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري.

الصيادلة أيضًا يخوضون معركة مماثلة مع الوزير عقب تأجيل قضية "البيع بسعرين" للأدوية أكثر من مرة حتى جلسة 3 أكتوبر المقبل والتي راح ضحيتها عدد من أصحاب الصيدليات الأهلية نتيجة الدخول على خط المواجهة المباشرة مع المرضى وذويهم وتصاعدت وتيرتها أكثر عقب القرار الوزاري الصادر في يناير قبل الماضي بتحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية وفشلت المفاوضات مع الوزارة وعادت إلى المربع "صفر".

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هناك خلاف قوي بين النقابة والوزارة على سياسات الوزير بصورة دفعت النقيب العام للصيادلة الدكتور محيي عبيد يصف سياساته بالفاشلة وأنه غير قادر على إدارة ملف الصحة، خاصة في ملف الدواء والتسعيرة في ظل غياب التسعيرة الموحدة للأدوية.

سماسرة الأعضاء

من حين لآخر يظهر دخان جديد متصاعد من داخل عنابر ومكاتب المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ويكون مسئولًا عنها غياب الرقابة، وقبل أيام خرجت الوزارة بـ"بيان" ضعيف ردًا على التحقيق المرئي الذي بثته أحد المواقع الصحفية الألمانية عن تجارة الأعضاء في مصر وتورط مستشفيات شهيرة في ذلك، وهو ما نفته الوزارة وأكدت أنه عار تمامًا من الصحة عقب تداول الفيديو على نطاق واسع داخل مصر وخارجها وأن هذا الفيلم المسىء يستهدف الإضرار بالسياحة العلاجية في مصر، في إطار خطة ممنهجة ضد مصر تضر بالأمن القومى للبلاد.

نفي الوزارة يتعارض مع تصريحات الوزير التي أكد فيها أن 8 مستشفيات و6 معامل خاصة متورطة في القضية حسب ما جاء في الحملة التي شنتها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة في عدد من المستشفيات الشهيرة والمتورط فيها أساتذة جامعيون وأطباء بارزون.

حسب تصريحات المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد أعلن أنه تم ضبط 45 متهمًا في القضية من الأطباء وأطقم التمريض داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمي ومعهد الكلى بالمطرية وتم ايقاف الأطباء المتورطين التابعين للوزارة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

غياب التأمين الصحي

سنوات طويلة مرّت على غياب تشريع قانوني عادل للتأمين الصحي الاجتماعي يضمن حق المواطن في العلاج كما ينص الدستور بصورة تتركه فريسة بين أيدي المستشفيات الخاصة والعيادات والمراكز الخارجية وضحية لجرائم الإهمال الجاري بالمستشفيات الحكومية في ظل تأخر الحكومة في الموافقة على النسخة الأخيرة من المشروع التي تنتظر العرض على "تشريعية مجلس النواب" خلال دورة الانعقاد الثالثة المقررة في أكتوبر المقبل، لإقراره وإنقاذ ما تبقى من المريض من نيران فواتير العلاج والدواء و"فيزيتا" الأطباء الباهظة التي لا يتحملها كثير منهم في ظل فوضى ارتفاع أسعار الخدمات بالقطاع الخاص والوحدات الطبية الخاصة إلى حد لا يتحمله البسطاء منهم.

الجريمة الكبرى

تتمثل جريمة الوزير الكبرى حسب الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة في تهميش دور شركات قطاع الأعمال، لصالح القطاع الخاص وشركاته رغم أنها تغطي جزءا كبيرا من احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة حتى بدأت غالبية شركات قطاع الأعمال تنهار تدريجيًا وتعاني من سوء الإدارة ومديونية وزارة الصحة لها في البنوك والتي تجاوزت المليار و200 مليون جنيه للشركة المصرية لتجارة الأدوية وهي شركة واحدة من إجمالي 11 شركة أخرى، ومن ثم تسريح العاملين بها وتقليل الطاقة الإنتاجية بها تمهيدًا للبيع والخصخصة حتى تجاوزت خسائر شركات قطاع الأعمال من 150 إلى 180 مليون جنيه سنويًا.

في المقابل بدلًا من أن تعمل الدولة على تطوير شركات قطاع الأعمال التي تعمل في مجال إنتاج وتصنيع وتوزيع الدواء تتجه نحو الاستثمار الحر من القطاع الخاص، في ظل غياب الرؤية الواضحة وهو ما يتسبب في تدمير الصناعة الوطنية وتهديد الأمن الدوائي القومي وتحكم الشركات متعددة الجنسية في مصير المرضى.