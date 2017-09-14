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4 عقبات تواجه الأهلي قبل موقعة الترجي

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4 عقبات تواجه الأهلي قبل موقعة الترجي 4 عقبات تواجه الأهلي قبل موقعة الترجي

التحرير

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الانتخابات

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة من العيار الثقيل، حيث يستضيف الترجي التونسي، بعد غدٍ السبت، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتشهد مواجهة الفريقين دائمًا ندية كبيرة، وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي، ويستعرض «التحرير» خلال السطور التالية، أبرز العقبات التي يصطدم بها المارد الأحمر، قبل ساعات من مباراة الذهاب:

- الانتخابات

بدأ الصراع الانتخابي مبكرًا، بعد إعلان محمود الخطيب، نجم النادي السابق، ترشحه رسميًا على رئاسة القلعة الحمراء، وهو ما تسبب في ضجة إعلامية وجماهيرية، خاصة بعدما وصف البعض بيان نجم الأهلي بأنه جاء مثيرًا للجدل، في عباراته وتوقيته، الذي جاء قبل أيام قليلة من مباراة هامة يخوضها فريق الكرة.

 - الاجهاد

يضرب الإجهاد معظم نجوم الفريق الأحمر منذ فترة طويلة، بسبب تلاحم الموسم الحالي بالمنقضي، خاصة الدوليين الذي انضموا لمعسكر الوطني، عقب نهائي كأس أمام النادي المصري، وهو نفس حال علي معلول، الذي خاض هو الآخر مباراتين في غاية الأهمية مع منتخب تونس، في تصفيات 2018.
 

 ووضح تأثر الثنائي أحمد فتحي، وعبد السعيد تحديدًا في مباراة الفريق الأخيرة أمام الإنتاج الحربي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

عبد الله السعيد وأحمد فتحي

- معاناة هجومية

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يعاني المارد الأحمر من حالة انخفاض في معدلات التهديف، في المباريات الأخيرة، في ظل عدم انسجام المغربي الدولي وليد أزارو، وغياب مؤمن زكريا، وعدم استقرار حسام البدري، على تشكيل مثلث هجومي ثابت.

وليد أزارو

الأهلي استعاد أحمد الشيخ هداف الدوري الموسم الماضي، وبدأ صاحب الـ25 عامًا، في الدخول ضمن حسابات البدري، وتمكن من تسجيل هدف رائع في شباك الانتاج الحربي، في الجولة الأولى من البطولة الحالية.  

هجوم الترجي..

يتميز فريق الترجي بالقوة الهجومية، بدءًا من الظهيرين، إيهاب المباركي، وخليل شمام، وثلاثي خط الوسط المتميز، والثلاثي الهجومي أنيس البدري، وآدم الرجايبي، و الهداف الدولي طه ياسين الخنيسي، الذي سجل  (6 أهداف) في البطولة حتى الآن.

 

ومن جانبه صرح فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق الدم والدهب، أنه سيلعب مباراة الذهاب على «برج العرب»، وكأنها في «رادس»، مؤكدًا أنه يعتبر مواجهة الأهلي من مباراة واحدة، ويركز على احراز الأهداف.

طه ياسين الخنيسي

 

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التحرير

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